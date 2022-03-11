Такая мера позволит в будущем накладывать ограничения на инвестиции в любой сектор российской экономики.

Президент США Джо Байден издал указ, который запрещает экспорт, продажу и поставку из США долларовых банкнот в Россию.

Об этом сообщил Белый дом.

Новый указ позволит в будущем накладывать ограничения на инвестиции в любой сектор российской экономики, добавили в Белом доме.

Одним из пунктов документа является запрет на экспорт, реэкспорт, продажу или поставку, прямо или косвенно, из США или физлицом/юрлицом США, где бы оно ни находилось, банкнот, деноминированных в долларах США, правительству РФ или любому физлицу/юрлицу, находящемуся в РФ.

Как сообщал УНИАН, 2 марта Евросоюз запретил поставлять в РФ евробанкноты. В частности, запрещено продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты в евро в Россию или любому физическому или юридическому лицу, компании или учреждению в России, в том числе правительству и Центральному банку России, или для использования в России.