Богдан Федорак работал почетным консулом последние 20 лет.

Умер почетный консул Украины в американском Детройте (штат Мичиган) Богдан Федорак.

Об этом в субботу, 29 мая, сообщило посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

"С глубокой грустью восприняли известие, что отошел в вечность почетный консул Украины в г. Детройте Богдан Федорак. Выражаем наши соболезнования семье, друзьям и близким господина Богдана", - говорится в сообщении.

Федорак работал почетным консулом Украины с 2001 года.

В посольстве отметили, что помнят его как общественного деятеля, президента Краевого исполнительного комитета Украинского конгрессового комитета Америки, президента Украинского культурного центра "Уоррен" штата Мичиган и вице-президента Украинско-американского фонда воли.

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Автор: Катерина Комолова