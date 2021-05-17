В США сошел с рельсов поезд, перевозивший цистерны с опасными химикатами.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Почти тридцать вагонов опрокинулись на обочину и загорелись, а над местом аварии поднялись столбы едкого черного дыма.
Катастрофа произошла вблизи городка Сибли с населением 3 тысячи жителей, часть которых пришлось эвакуировать.
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