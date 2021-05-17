Почти тридцать вагонов опрокинулись на обочину и загорелись.

В США сошел с рельсов поезд, перевозивший цистерны с опасными химикатами.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Почти тридцать вагонов опрокинулись на обочину и загорелись, а над местом аварии поднялись столбы едкого черного дыма.

Катастрофа произошла вблизи городка Сибли с населением 3 тысячи жителей, часть которых пришлось эвакуировать.

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Автор: Олег Давыгора