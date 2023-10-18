После освобождения мужчина успел поработать на пользу прокуратуре, но даже это не спасло его от случайности.

В США полицейский застрелил мужчину, который провел 16 лет в тюрьме по ложному обвинению и лишь недавно вышел на свободу. Об этом рассказывает Sky News.

В этот понедельник 53-летний Леонард Аллен Кьюр ехал по трассе из штата Джорджия во Флориду, когда его остановил полицейский. По требованию полицейского мужчина вышел из своего автомобиля и выполнял команды офицера, пока не узнал, что он арестован. За что именно его хотели арестовать, не сообщается.

Как утверждают в Бюро расследований Джорджии, Кьюр начал сопротивляться полицейскому и тот несколько раз применил электрошокер и дубинку. В конце концов полицейский достал свой пистолет и выстрелил в мужчину, поскольку тот "все еще не подчинился". Некоторое время мужчина еще был жив, и медики пытались его спасти, но в конце концов он умер.

Видео дня

Как отмечает Sky News, в 2003 году Леонард Кьюр, который ранее уже был судим за разбой и другие преступления, получил пожизненное заключение за вооруженное ограбление аптеки во Флориде. Но в апреле 2020 года его освободили.

При пересмотре дела судья постановил, что мистер Кьюр имел надежное алиби, которое ранее не учитывали. В то же время против него в деле не было никаких вещественных доказательств или веских свидетельских показаний, которые позволили бы связать его с местом преступления.

В этом году г-н Кьюр получил компенсацию в размере 817 000 долларов за незаконное осуждение. Прокурор Флориды Бровард Гарольд Ф. Прайор, который описал 53-летнего мужчину как "умного, забавного и доброго", сказал тогда: "Никакие деньги не вернут мистеру Кьюру эти годы или не дадут ему покоя, но это так - маленький жест, который признает, что мистера Кьюра посадили несправедливо".

После освобождения и реабилитации Кьюр участвовал в обучении работников прокуратуры, чтобы помочь им "выполнять свою работу как можно справедливее и тщательнее".

Сейчас Бюро расследований проводит независимое расследование, чтобы выяснить причины и обстоятельства гибели господина Кьюра.

Другие новости о злой иронии судьбы

Как сообщал УНИАН, в канадском Ванкувере от передозировки наркотиками скончался Джерри Мартин - человек, открывший первый в Канаде магазин, открыто торговавший "проверенным" героином, кокаином, метамфетамином и экстази.

Также мы рассказывали, что Великобританию всколыхнула новость об уничтожении знаменитого "деревья Робин Гуда"- 300-летнего клена, прославившегося появлением в известном фильме о мифическом борце за счастье простых людей.

Вас также могут заинтересовать новости: