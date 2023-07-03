В канадском Ванкувере от передозировки наркотиками скончался Джерри Мартин – человек, который открыл первый в Канаде магазин, открыто торгующий "проверенным" героином, кокаином, метамфетамином и экстази. Об этом сообщает местное издание VICE News.
В мае этого года Мартин открыл The Drugs Store — первый физический магазин в Канаде и США, открыто торгующий наркотическими препаратами, проверенными на предмет отсутствия в них фентанила или других вредных примесей.
"Я даю им наркотики, вызывающие привыкание, но я даю им более безопасные наркотики, чем те, которые вы можете получить на улице, где они могут содержать фентанил или какой-то другой препарат", — объяснял он тогда свои мотивы.
Свой наркомагазин Мартин решил открыть после того, как власти декриминализовали хранение небольших доз наркотиков. Однако открытие наркомагазина под это послабление никак не подпадало, поэтому горе-предпринимателя арестовали, а магазин с товаром конфисковали. Позже Мартина отпустили на свободу.
По словам его сожительницы, Джерри Мартин скончался в Ванкувере в пятницу, через несколько дней после того, как его госпитализировали из-за подозрения на передозировку фентанила. Хотя Мартин изначально пережил передозировку, он оставался без сознания в больнице, и его семья в конце концов решила отключить его от системы жизнеобеспечения.
Борьба с наркоторговлей – последние новости
В июне полицейские задержали на улицах Киева прохожего после того, как он решил угостить их марихуаной. Патрульные остановили автомобиль за нарушение ПДД, но мимо проходивший в этот момент гражданин показался им более подозрительным. Особенно после того, как он попытался угостить патрульных наркотиками.
А в мае копы приехали на семейную ссору в Одесской области и нашли на месте гранатомет, порох и наркотики. Дебошир пояснил, что каннабис ему был нужен для собственных нужд, а происхождение оружия сейчас устанавливается.