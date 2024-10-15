Вашингтон утверждает, что Северная Корея поставляла России баллистические ракеты и боеприпасы.

Соединенные Штаты "обеспокоены" сообщениями о северокорейских солдатах, сражающихся за Россию в Украине, заявил во вторник представитель Белого дома.

В своем заявлении представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт сказал, что участие северокорейских войск в Украине, если это правда, будет означать значительное усиление оборонных отношений между Северной Кореей и Россией.

"Такой шаг также будет означать новый уровень отчаяния для России, поскольку она продолжает нести значительные потери на поле боя в своей жестокой войне против Украины", - сказал Саветт.

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Война в в Украине - участие солдат из КНДР

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе обвинил Северную Корею в передаче личного состава в российские вооруженные силы, заявив, что его разведывательные службы проинформировали его о "реальном участии Северной Кореи в войне" в Украине.

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин заявил, что хотелось бы услышать о каких-то действиях наших западных партнеров после привлечения пехотных северокорейских подразделений к войне в Украине.

Вашингтон также заявляет, что Северная Корея поставляла России баллистические ракеты и боеприпасы. Москва и Пхеньян отрицают поставки оружия, но пообещали укрепить военные связи, возможно, включая совместные учения.

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