По его убеждению, думать о том, что мир не погрузится в войны, очень наивно и опрометчиво.

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин заявил, что хотелось бы услышать о каких-то действиях наших западных партнеров после привлечения пехотных северокорейских подразделений к войне в Украине.

"На симметричность надеяться не приходится, просто хотя бы какая-то реакция была. На глазах у всего мира выстраивается очень мощная и сплоченная ось зла, против которой Запад не может ничего предложить, кроме смешных заявлений и неработающих санкций. В комплекте с волнением и беспокойством", - написал он.

По его убеждению, думать о том, что мир не погрузится в войны, очень наивно и опрометчиво.

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"Как и не готовиться к ним, ведь это первое, что нужно делать, если действительно хочешь мира", - добавил Жорин.

Военные из КНДР в Украине - мнение военных

Наиболее вероятными точками появления северокорейских военных в составе армии РФ являются Курская область и Донбасс, предполагает аэроразведчик ВСУ, общественный активист и журналист Игорь Луценко.

Он пояснил, что КНДР заинтересована в том, чтобы сделать свою армию сильнее и для этого она может воспользоваться опытом войны в Украине.

"Я думаю, что это должен был бы быть интерес Северной Кореи для того, чтобы ознакомить свою армию с реалиями современной войны, для того чтобы обучить своих солдат. И таким образом сделать свою армию сильнее южнокорейской. Здесь прямой политический интерес", - добавил Луценко.

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