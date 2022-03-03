Ранее поступала информация о вероятности присоединения Беларуси к вторжению РФ в Украину.

В Пентагоне не располагают данными, что Беларусь планирует отправить свою армию для помощи российским оккупантам в войне против Украины.

Об этом на брифинге заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

"У нас нет данных, что власти Беларуси планируют на самом деле присылать подразделения своей армии, чтобы помогать российским войскам в захвате Украины", - сказал он.

Также Кирби заверил, что американские военные не имеют данных, что Путин планирует отправить дополнительный контингент и технику в Украину из других регионов.

Ранее Министерство обороны Украины предупредило о вероятной поддержке белорусской армии русских захватчиков.

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