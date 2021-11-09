В США назвали действия властей Беларуси бесчеловечными.

Александр Лукашенко обостряет миграционный кризис в Европе, используя уязвимых людей. США обеспокоены ситуацией на границе Беларуси и Польши.

Об этом заявил спикер Государственного департамента США Нэд Прайс в ходе брифинга.

По его словам, США осуждают эксплуатацию и бесчеловечные действия по содействию незаконной миграции.

"Пока режим в Беларуси отказывается соблюдать международные обязательства, подрывает мир и безопасность в Европе, репрессирует и издевается над людьми, стремящимися к свободе, мы будем продолжать оказывать давление на Лукашенко и не будем уменьшать наши призывы к ответственности", – заявил представитель Госдепа США.

Читайте такжеЛитва направляет войска к границе с БеларусьюПри этом он заверил, что США будут поддерживать Польшу и европейских партнеров, которые страдают от действий Беларуси.

Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвиняют власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.

Ранее польский парламент проголосовал за легализацию изгнания мигрантов на границе. Изменения в законе предусматривают, что незаконно пересекающие границу мигранты, задержанные на месте, должны покинуть территорию Польши. Им также может быть запрещен въезд в страну на срок от шести месяцев до трех лет. После принятия поправки к закону парламент также одобрил строительство пограничного сооружения стоимостью 353 млн евро, которое должно быть оборудовано датчиками движения.

Вильнюс, Рига, Варшава и Таллин призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства через поощрение иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза. На границе Польши и Беларуси уже погибли несколько мигрантов.

Литва начала строительство 508-километрового физического заграждения на границе с Беларусью, чтобы прекратить проникновение нелегальных мигрантов с территории соседней страны.

В отношении Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

Польша повысила боевую готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью из-за толп мигрантов.

Автор: Анастасия Горбачева