По его словам, воля Конгресса заключается в том, чтобы позволить ВСУ "гибкость в использовании оружия и помощи, которую мы уже прислали".

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что выступает за снятие с украинских военных ограничений на использование переданной помощи. Об этом политик сказал в комментарии журналистке "Голоса Америки" Екатерине Лисуновой.

"Я объяснил, что воля Конгресса заключается в том, чтобы позволить им (ВСУ, – ред.) гибкость в использовании оружия и помощи, которую мы уже прислали. Чтобы они могли вести войну так, как они считают нужным. Я сторонник этого. Я считаю, что это и было намерение Конгресса", – подчеркнул он.

Стоит отметить, что 10 июля Майк Джонсон встречался с украинским президентом. Как сообщил Владимир Зеленский, ключевой темой разговора было укрепление украинско-американского сотрудничества.

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"Обсудили ожидания от саммита НАТО и прогресс Украины во внедрении реформ на пути к вступлению в ЕС и НАТО. Для экономической устойчивости нашего государства важна дальнейшая бюджетная поддержка со стороны США. Мир должен остаться местом, где побеждают свобода и демократические ценности. Спасибо за поддержку украинского народа в борьбе с полномасштабной российской агрессией", – рассказал президент.

Война в Украине: другие заявления Майка Джонсона

Ранее спикер Палаты представителей заявил, что нынешних разрешений для ВСУ на использование оружия США по территории России недостаточно. По его словам, в Штатах должны перестать "заниматься микроменеджментом военных усилий в Украине".

Стоит отметить, что в мае Джонсон раскритиковал запрет на удары по РФ американским оружием. По его мнению, это была "не очень хорошая политика" для США.

"Я думаю, нужно позволить Украине вести войну так, как она считает нужным. У них должна быть возможность дать отпор", – подчеркивал он.

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