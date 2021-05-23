По предварительным данным, стрельба произошла после словесной перепалки.

В американском штате Миннеаполис неизвестные устроили перестрелку, в результате которой по меньшей мере двое человек погибли и еще восемь получили ранения.

Об этом в субботу, 22 мая, сообщает американский телеканал CNN.

"Два человека погибли, еще восемь человек ранены в результате стрельбы в субботу в центре Миннеаполиса», – говорится в сообщении.

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Все пострадавшие, среди которых пять женщин, доставлены в медицинские учреждения. У одного - тяжелые ранения, еще семь – имеют травмы, не угрожающие жизни.

По предварительным данным, стрельба произошла после словесной перепалки, оружие применяли два человека.

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Автор: Денис Прядко