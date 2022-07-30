На полную выплату джек-пота уйдет 29 лет.

В США мужчина выиграл $1,337 миллиарда в национальной лотерее Mega Millions. Счастливый билет он приобрел на заправке в пригороде Чикаго. Это третий крупнейший лотерейный джек-пот в истории США.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Мы очень хотим узнать, кто победил, и с нетерпением ждем возможности поздравить победителя в ближайшее время" – отметили в Mega Millions.

Победитель получит всю сумму в $1,3 миллиарда только если согласится ежегодно получать фиксированные выплаты в течение 29 лет. Если он выберет вариант получить выигрыш наличными, то, по условиям лотереи, он получит только $780,5 миллиона.

Добавляется, что шансы на выигрыш джек-пота в Mega Millions равны 1 к 302,5 миллиона. Крупнейший джек-пот Mega Millions составил $1,53 миллиарда. Его сорвал житель Северной Каролины в октябре 2018 года.

Как ранее сообщал УНИАН, канадец выиграл 70 миллионов в лотерею и передаст часть из них на восстановление Украины.

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