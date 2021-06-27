По данным полиции, подозреваемый угнал грузовик сантехнической компании, а затем врезался в здание и застрелил двух человек.

В американском городе Винтроп (штат Массачусетс) мужчина устроил аварию на угнанном грузовике и застрелил двух человек. Преступника ликвидировала полиция.

Об этом сообщает NBC Boston. По данным полиции, подозреваемый угнал грузовик сантехнической компании, а затем врезался в здание. После этого он вышел из авто и застрелил мужчину и женщину, они погибли. Еще два человека госпитализированы – они находились в автомобиле, который грузовик протаранил в ходе инцидента.

Отмечается, что стрелка застрелили полицейские, у него нашли две единицы оружия. Причины нападения выясняются.

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Ранее в немецком городе Вюрцбург произошла смертельная резня, унесшая жизни троих людей. Ее устроил 24-летний сомалиец, проживавший в этом городе. По информации СМИ, взяв нож в магазине, он напал на нескольких людей. Остановить его пытались другие прохожие. В итоге злоумышленник был ранен полицией, которая выстрелила ему в бедро. Позже он был арестован.

В результате три человека погибли, пятеро получили тяжелые травмы, еще несколько - легкие. Окончательное количество раненых пока не уточняется.

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Автор: Дмитрий Захаров