В сети показали жуткие кадры с места происшествия.

В немецком городе Вюрцбург сегодня вечером произошла смертельная резня, унесшая жизни троих людей.

Как пишет Bild, ее устроил 24-летний сомалиец, проживавший в этом городе. По информации СМИ, взяв нож в магазине, он напал на нескольких людей. Остановить его пытались другие прохожие. В итоге злоумышленник был ранен полицией, которая выстрелила ему в бедро. Позже он был арестован.

В результате трое человек погибли, пятеро получили тяжелые травмы, еще несколько - легкие. Окончательное количество раненых пока не уточняется.

Местная полиция на странице в Twitter отвергает возможность наличия сообщника у задержанного. Там также заверили в отсутствии опасности для населения в связи с резней. Местных жителей просят не распространять кадры с места происшествия.

Тем не менее очевидцам происшествия удалось снять на видео момент нападения и последующих попыток задержания сомалийца. В сети уже появилось несколько видео с места резни в Вюрцбурге.

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Автор: Юрий Годован