Подозреваемый был с рюкзаками и заявлял, что у него есть взрывчатка.

Мужчина на 10 часов захватил синагогу Бет Исраэль в городе Колливилл, штат Техас, США.

Как пишет ABC News, он держал в заложниках раввина и еще трех человек.

По словам начальника полиции города Майкла Миллера, в конце концов элитная группа ФБР ворвалась в здание и вывела людей. За несколько часов до этого уже удалось освободить одного из заложников.

Подозреваемый был с рюкзаками и заявлял, что у него есть взрывчатка. Однако правоохранительные органы не уточняют, правда ли это. Сообщается, что он был убит в результате "перестрелки".

В полиции говорят, что установили личность мужчины, но его имя не разглашают. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что за событиями следил президент США Джо Байден.

Читайте такжеВ Киеве заметили антисемитскую надпись на месте закрашенной ранее (фото)Мотивы нападения официально не называются, однако несколько источников в правоохранительных органах сообщили журналистам, что подозреваемый якобы требовал освобождения осужденной террористки Аафии Сиддики. В течение дня с ним работала команда по переговорам.

Сиддика находится в заключении на базе ВВС Карсвелл недалеко от Форт-Уэрта. Она подозревалась в связях с "Аль-Каидой" и была признана виновной в нападении и покушении на убийство американского солдата в 2010 году. Женщину приговорили к 86 годам тюрьмы.

Ранее УНИАН писал, как в Киеве СБУ во время антитеррористических учений освобождала "посла Израиля" из "захваченной" синагоги.

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