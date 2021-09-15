35-летняя Морган Хеллквист, как и девять других американцев и американок, оказались детьми Морриса Вортмана.

Американка подала в суд на известного специалиста по вопросам фертильности Морриса Вортмана из штата Нью-Йорк, которого обвинила в том, что он мошенническим образом стал ее отцом.

Об этом сообщает New York Post.

По словам 35-летней Морган Хеллквист, ее родители не могли иметь детей, поскольку мужчина, которого она считала своим папой, был парализован ниже пояса после ДТП.

Поэтому с 1983 по 1985 год ее мать регулярно посещала Вортмана, который делал ей 2-3 инъекции спермы в месяц.

Женщину заверили, что биоматериал сдавал некий студент-медик из Университета Рочестера без известных физических и психических отклонений.

Процедуры оказались успешны, и в сентябре 1985 года родилась Морган Хеллквист. Примечательно, что она появилась на свет через несколько недель после рождения дочери у самого Вортмана.

А в 8 лет женщине раскрыли секрет ее зачатия.

Уже во взрослом возрасте Морган вышла и сама стала матерью. В 2012 году она обратилась к Вортману с жалобами на нерегулярную менструацию.

Женщина наблюдалась у этого врача до 2021 года - она утверждает, что в течение некоторого времени медик определенно знал, что является ее биологическим отцом, но продолжал обследовать ее грудь и влагалище.

Читайте такжеВ Нидерландах врач репродуктивной клиники оказался отцом 49 детейВ 2016 году Хеллквист прошла генетический анализ и узнала, что является наполовину ашкеназской еврейкой, после чего стала подозрительнее относиться к Моррису Вортману, который относился именно к этой этнической группе.

В течение следующих нескольких лет, истица узнала, что у нее есть как минимум девять предполагаемых братьев и сестер. В мае этого года один из ее братьев согласился пройти ДНК-экспертизу, которая подтвердила, что Моррис Вортман является их общим отцом. После этого Морган Хеллквист обратилась в Верховный суд округа Монро.

Ситуацию усложняет то, что сам врач, его мать и брат лечились от неуказанного психического заболевания.

"Ответчик умышленно совершил грубое и бессмысленное мошенничество в отношении истца. Оно настолько вопиющее по своему характеру, что нарушает все рамки приличия и налагает на него высокую степень вины", - говорится в иске.

Истица требует от своего биологического отца компенсации ущерба, который определят во время судебных слушаний.

Напомним, что ранее сын признанного "Врачом года" в США Куинси Фортье втайне оплодотворил сотни пациенток в женской больнице.

Автор: Станислав Кожемякин