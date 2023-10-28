Министр обороны Словакии сообщил, что Братислава не будет отправлять новые партии боеприпасов со своих складов в Украину.

Словакия намерена пересмотреть оборонное соглашение с США на более выгодных для себя условиях. Об этом заявил министр обороны страны Роберт Калиняк на встрече с американским послом Гаутамом Рана, пишет Aktuality.

Калиняк отметил, что удовлетворен консенсусом в отношении того, что диалог является путем к взаимному процветанию. "У нас состоялась широкая дискуссия с американским послом Раной о вызовах безопасности и вопросах, представляющих общий интерес для обоих государств. Встреча показала нам, что мы уважаем мнение друг друга и можем без предвзятости выслушать и рассмотреть требования другой стороны", - заявил министр.

При этом Калиняк сообщил, что Словакия не будет отправлять новые партии боеприпасов со своих складов в Украину.

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По его словам, он заявил на встрече, что новое правительство Словакии дорожит хорошими отношениями с западными партнерами, но не похоже на "прежние холопские правительства". "Мы признательны за конструктивный разговор и сотрудничество, но только взаимовыгодное", - отметил Калиняк.

По словам министра, внешняя и оборонная политика Словакии терпела неудачу за неудачей.

"Среди крупнейших неудач, безусловно, является неудачно сформулированное соглашение об оборонном сотрудничестве и наказуемое распределение военной техники и боеприпасов, которые абсолютно необходимы Словакии", - заявил Калиняк.

По мнению Калиняка, для такого небольшого государства, как Словакия, важны хорошие отношения с партнерами, членство в международных организациях и вытекающие из них обязательства. По его словам, эффективное сотрудничество не только обеспечивает оборону страны, но и открывает новые возможности для экономического роста.

Военная помощь Словакии - новости

Как сообщал УНИАН, ранее правительство Словакии заявило, что прекратило отправку дальнейшей военной помощи Украине. Причиной стало то, что политические партии, одержавшие победу на парламентских выборах, выступают против такой поддержки.

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