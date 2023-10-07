Уходящее в отставку правительство не будет отправлять новых пакетов военной помощи.

Временное правительство Словакии заявило, что прекратило отправку дальнейшей военной помощи Украине. Причиной стало то, что политические партии, одержавшие победу на парламентских выборах, выступают против такой поддержки, пишет издание Politico.

"Уходящее в отставку бюрократическое правительство в Словакии не будет присылать больше военных материалов в Украину", - заявил спикер правительства.

Военная помощь Словакии Украине - что надо знать

Накануне Министерстве обороны Словакии рассмотрело возможность предоставления Украине очередного пакета военной помощи. Украинцы могли получить его, пока формируется новое правительство и продолжается правление правительства Людовита Одора. Но президент Зузана Чапутова выступила против этого намерения, поскольку партии, выигравшие парламентские выборы, отказываются от такой поддержки. В частности, лидер пророссийской партии Smer-SD, набравшей больше всего голосов, Роберто Фицо обещал, что Братислава не будет оказывать военную помощь Киеву.

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Впоследствии советница Чапутовой Яна Кобзова объяснила, что президент считает, что если новая помощь будет одобрена правительством, уходящим в отставку, то возникнет "рискованный прецедент"

Позже президент Словакии Чапутова заявила, что поддерживает идею оказывать Украине военную помощь. По ее словам, "военная помощь так же касается безопасности Украины, как и безопасности Словакии".

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