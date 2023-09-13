В Братиславе произошла драка между бывшим премьер-министром Словакии Игорем Матовичем и экс-главой МВД Робертом Калиняком.
Как сообщает Pravda.sk, инцидент произошел перед зданием парламента во время пресс-конференции на тему нелегальной миграции, которую организовала партия Smer-SD.
Лидер партии OL'ANO Игорь Матович подъехал к месту пресс-конференции на машине с усилителями звука. Стычка между Матовичем и Калиняком произошла после того, как бывший министр внутренних дел хотел вырвать из рук экс-премьера микрофон. Матович хотел выйти из машины из-за того, что участники пресс-конференции пытались выключить его динамик.
Матович напомнил представителям Smer, что именно их правительство одобрило выдачу документов на пребывание иностранцев в Словакии.
Представители Smer попытались прикрыть машину, на которой приехал Матович, транспарантом с надписью "Правительство Словацкой Республики, закройте границы". Прежде чем произошел сам инцидент, Калиняк обратился к председателю Smer Роберту Фицо и спросил его, может ли он пойти и "позаботиться" о Матовиче. Также прозвучали слова "дайте ему таблеточек".
Матович толкнул Калиняка ногой в грудь. "Это моя собственность. Предоставьте это мне! Вы продали государство", - кричал Матович, за что получил удар по лицу.
Впоследствии в драку вмешался городской полицейский, успокоил Калиняка и оттолкнул его. Он предложил Матовичу уехать.
"Вы коррумпированные воры, вы разрушили Словакию. Двести тысяч человек были вынуждены покинуть Словакию из-за вас", — сказал Матович, дойдя до микрофона.
Ситуация в Словакии
Инцидент произошел незадолго до досрочных парламентских выборов в Словакии, которые состоятся 30 сентября.
Президент Словакии Зузана Чапутова обеспокоена тем, что после предстоящих парламентских выборов внешнеполитическая позиция страны может стать похожей на позицию венгерского премьера Виктора Орбана.