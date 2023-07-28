Саридеви Джамани стала первой женщиной, казненной в стране за торговлю наркотиками с 2004 года.

В Сингапуре казнили 45-летнюю Саридеви Джамани, которую признали виновной в торговле героином. Это первый случай казни женщины за последние 20 лет.

Как сообщает The Guardian, согласно законодательству Сингапура, смертная казнь применяется против всех, кого поймают на торговле 500 г каннабиса или 15 г героина.

Саридеви Джамани стала первой женщиной, казненной в стране за торговлю наркотиками с 2004 года. 20 лет назад за это правонарушение повесили 36-летнюю парикмахершу Йен Мэй Воэн.

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Отмечается, что во время задержания Джамани не могла дать точные показания правоохранителям из-за "ломки", которая характеризуется появлением физических и/или психических расстройств.

6 октября 2022 года Высокий суд отклонил апелляцию о приговоре женщины. Петиция о президентском помиловании также не увенчалась успехом.

Как пишут СМИ, Саридеви заявляла, что якобы запасалась героином для личного использования во время исламского месяца поста. В то же время судья считал, что женщина умалила масштаб наркоторговли.

В частности предотвратить казнь пыталась Международная федерация прав человека, Amnesty International и Глобальная комиссия по политике в отношении наркотиков. В правительстве Сингапура считают, что смертная казнь является эффективным способом предотвращения преступлений, связанных с наркотиками.

Смертная казнь в мире

Напомним, что в январе 2021 года в США привели в исполнение первый за 70 лет смертный приговор в отношении женщины.

В декабре 2022 года в Иране казнили протестующего.

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