Ключевыми покупателями нефти из Сингапура являются Южная Корея, Китай, Тайвань и Япония.

В первом квартале этого года Сингапур почти утроил импорт нефти из РФ. Это произошло на фоне запрета Евросоюзом импорта российских нефтепродуктов.

Как сообщило издание Reuters, за три месяца азиатский нефтяной хаб импортировал 741 тыс. тонн российской нефти, что составляет около 23% от общего объема импорта нефтепродуктов Сингапура. В четвертом квартале 2022 года Сингапур импортировал 261 тыс. тонн российской нефти.

Ключевыми покупателями нефти из Сингапура являются Южная Корея, Китай, Тайвань и Япония.

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"ЕС запретил импорт российских нефтепродуктов 5 февраля, а G7, ЕС и Австралия ввели ограничения на торговлю российской нефтью с использованием западных кораблей и страхование в размере $45. Это сделано с целью сокращения доходов РФ от торговли нефтью", - отметило агентство.

Но Кремлю удалось переориентироваться и найти альтернативных покупателей для своей нефти. В частности РФ осуществляет поставки в Бразилию, Индию, Тунис и страны Ближнего Востока.

"Теневой флот" РФ для транспортировки нефти

Впервые данные о том, что РФ формирует нефтяной "теневой флот" появилась в октябре 2022 года. Он начал создаваться для обхода западных санкций. А уже в декабре была информация о том, что страна-агрессор сформировала "теневой флот" из сотни танкеров.

2 марта этого года появилась информация о том, что Россия увеличивает "теневой флот" для перевозки нефти.

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