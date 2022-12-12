Казнь Рахнаварда вызвала волну возмущения в соцсетях.

В Иране был казнен 23-летний Маджид Реза Рахнавард, которого обвинили в том, что 26 ноября он якобы совершил нападение с холодным оружием на силовиков на улице в Мешхеде (город на северо-востоке Ирана).

Как сообщает официальное агентство новостей Ирана IRNA, сперва иранский суд приговорил протестующего к публичной казни. Дело было повторно рассмотрено судьями Верховного суда страны.

"По их одобрения и после прохождения всех юридических и шариатских формальностей", пишет IRNA, приговор был исполнен в присутствии людей в том же Мешхеде.

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После исполнения приговора главный судья Голам Али Садеги поблагодарил всех участников процесса за быстрое рассмотрение этого дела и эффективную борьбу с протестующими.

Казнь Рахнаварда вызвала волну возмущения в соцсетях. Активисты в называют ее "преступным актом" духовенства, который направлен на сдерживание инакомыслия.

Они заявляют, что семье Рахнаварда позвонили сегодня в 7 утра по местному времени и пригласили на кладбище, предупредив, что их ребенок был казнен и похоронен.

Протесты в Иране

В сентябре в Иране вспыхнули массовые протесты, поводом для которых стала смерть 22-летней Махсы Амини, которую задержала полиция нравов за то, что она якобы носила хиджаб "ненадлежащим образом".

Иранские власти жестоко подавляет протесты. По информации Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, полиция задержала тысячи людей по всей стране из-за участия в протестах. По состоянию на конец ноября в ООН сообщали, что во время протестов погибли более 300 человек, в том числе 40 детей.

По меньшей мере шесть человек, связанных с протестами, приговорили к смертной казни по обвинениям в "мохаребе", или "ведении войны против Бога". До 8 декабря ни один из приговоров не был исполнен, но в тот день был казнен первый протестующий.

В Белом доме заявляли, что уверены, что Россия делится с Ираном опытом в подавлении протестов.

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