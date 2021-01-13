Адвокаты Монтгомери надеялись, что она может полностью избежать смертной казни, поскольку избранный президент Джо Байден, который должен вступить в должность 20 января, заявил, что будет добиваться прекращения федеральных казней.

В США привели в исполнение первый за 70 лет смертный приговор в отношении женщины.

Об этом в среду, 13 января, сообщает The New York Times.

Казнь состоялось после разрешения Верховного суда страны.

Стоит напомнить, что сначала казнь была назначена на декабрь прошлого года, но была отложена после того, как ее адвокаты заразились коронавирусом. Затем казнь должны были осуществить 12 декабря, но отложили до 13 декабря.

Адвокаты Монтгомери надеялись, что она может полностью избежать смертной казни, поскольку избранный президент Джо Байден, который должен вступить в должность 20 января, заявил, что будет добиваться прекращения федеральных казней.

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Смертная Казнь в США и дело Монтгомери

Смертной казни на федеральном уровне не было в США в течение 17 лет, но президент Дональд Трамп приказал их восстановить в начале 2020 года.

Последней казненной женщиной на федеральном уровне в США была Бонни Хиди, которая умерла в газовой камере в Миссури в 1953 году.

Осужденная Лиза Монтгомери из Канзаса в декабре 2004 года уехала к беременной женщине Бобби Джо Синнет в Миссури для того, чтобы якобы приобрести щенка. Затем Монтгомери напала на Синнет, которая была на 8-м месяце беременности.

Женщина потеряла сознание, а в этот момент Монтгомери разрезала ей живот и забрала ребенка. Бобби Джо Синнет пришла в себя, и тогда нападавшая убила ее.

Сначала Монтгомери пыталась выдавать похищенного ребенка за своего, но впоследствии призналась в убийстве и похищении.

В октябре 2007 года суд признал ее виновной в умышленном убийстве и краже и назначил смертный приговор. Апелляционные жалобы женщины не удовлетворили.

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Автор: УНИАН