Российское военное руководство не прекращает пытаться привлечь к войне в Украине наемников-иностранцев.

Со стороны гражданского населения России растет уровень недовольства действиями военного руководства, в частности, из-за мобилизации.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Растет уровень недовольства действиями военного руководства со стороны гражданского населения Российской Федерации. В частности, из-за мобилизации, которая до сих пор продолжается в отдаленных регионах, несмотря на официальное объявление ее завершения", - отмечают в Генштабе.

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Кроме того, отмечается, что наряду с поиском оружия, российское военное руководство не оставляет попыток привлечения к войне в Украине иностранных наемников.

"По имеющейся информации, в одной из стран Ближнего Востока продолжается вербовка боевиков", - говорится в сообщении.

Война России против Украины - важные решение руководства РФ

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны России Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

По данным Генштаба ВСУ, мобилизованные из России уже начали прибывать в зону боевых действий на временно захваченных территориях. Они оснащены средствами защиты, шлемами советского образца и оружием низкого качества.

Путин в октябре анонсировал заверешение мобилизации в России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал уточнять, когда можно ожидать подписания Путиным указа о завершении мобилизации.

20 октября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что по состоянию на середину октября в России мобилизовали 200 тыс. человек для войны против Украины.

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