Судя по всему, оборудование перевезли в РФ и применяли при производстве беспилотников "Орлан-10".

За последние несколько месяцев в Швеции украли около сотни камер наблюдения за скоростью движения на дорогах. Аналогичное оборудование было найдено в российских самодельных беспилотниках "Орлан-10", разбор которых проводили украинские специалисты.

Информацией об этом поделилось местное издание Aftonbladet.

За последние 24 часа стало известно о похищении как минимум пяти камер. Три на участке трассы между городами Хофорс и Фалун, а еще две — неподалеку от Хедемора.

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В стальных шкафах вдоль автомобильных трасс Швеции установлены камеры Canon. Аналогичные модели были обнаружены в российских разведывательных беспилотниках "Орлан-10". Украинские специалисты разобрали этот БПЛА и увидели, что в нем камеры прикреплены липучками к стальным пластинам. То есть они легко снимаются и могут использоваться автономно.

Представители полиции безопасности Швеции (Säpo) заявили, что осведомлены о связи между дронами рашистов и кражами камер. Однако, как сообщил пресс-секретарь Фредрик Хультгрен-Фриберг, правоохранители не будут рассказывать о своей разведывательной работе и делиться подробностями.

Преимущественная часть краж произошла в конце августа. Тогда своровали 11 камер контроля скорости на окружном пути между городами Тирп и Харгсхамн. А еще 50 украли в районе Стокгольма. В сентябре преступления продолжились, особенно в окрестностях Уппланде. Исчезали даже те камеры, которые установили вместо сворованных. Замена каждой единицы оборудования обходится в 250 тысяч шведских крон (примерно $21 тысяча).

По словам национального координатора при Шведском транспортном управлении Евы Лундберг, сейчас нужно компенсировать 100 камер и отремонтировать взломанные шкафы. Исследование мест преступлений показало, что именно камеры были целью воров.

Беспилотники Орлан-10: краткие подробности

С момента полномасштабного вторжения украинские защитники уничтожили 1311 БПЛА оперативно-тактического уровня. Часть из них — это "Орлан-10".

Как сообщал УНИАН в своем материале, в этих дронах почти нет российского оборудования. Электроника — западная или китайская, двигатель — японский, связь — немецкая, модуль навигации GPS — швейцарский, датчики контроля полета – американские.

"Он может быть ретранслятором, может вести радиоразведку, может иметь на борту небольшой РЭБ (средство радиоэлектронной борьбы), которое будет делать помехи в радиоэфире", — описал "Орлан-10" украинский аэроразведчик.

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