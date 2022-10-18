Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг объяснил, в чем заключается разница между заявкой Украины на вступление в НАТО и ситуацией со Швецией и Финляндией.
Об этом Столтенберг сказал во время дискуссии на Берлинском внешнеполитическом форуме во вторник.
"Я твердо считаю, что Украина – в другом положении, чем Швеция и Финляндия. Финляндия и Швеция уже много лет являются партнерами НАТО. В Альянсе есть консенсус относительно приглашения их стать членами. Мы приняли такое решение на саммите в Мадриде", – отметил генсек Альянса.Видео дня
Он напомнил, что в Украине там идет война, и "главным приоритетом является предоставление Украине военной помощи".
"С 2014 года мы находимся в ситуации, когда Россия аннексировала Крым и части Донбасса. Тогда главным фокусом была поддержка Украины", – добавил он.
Вступление Украины в НАТО
30 сентября президент Владимир Зеленский в ответ на попытку аннексии Россией оккупированных территорий подписал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. Теперь официальное приглашение присоединиться к Альянсу должны оформить все государства-члены.
Как подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, де-факто Украина уже является членом Альянса надо оформить это де-юре.
В тот же день, 30 сентября, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил двери для вступления Украины в НАТО открыты, но сейчас внимание сосредотачивается на оборонной поддержки Украины в войне, начатой против нее РФ.
2 октября президенты 9 стран Центральной и Восточной Европы подписали совместное заявление о поддержке членства Украины в НАТО. Главы государств подчеркнули, что поддерживают решение саммита НАТО в Бухаресте 2008 года относительно будущего членства Украины.
Ожидается, что обсуждение членства Украины в Североатлантическом Альянсе начнется в середине октября.