Генсек Альянса заявил, что приоритетной сейчас является военная поддержка Украины.

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг объяснил, в чем заключается разница между заявкой Украины на вступление в НАТО и ситуацией со Швецией и Финляндией.

Об этом Столтенберг сказал во время дискуссии на Берлинском внешнеполитическом форуме во вторник.

"Я твердо считаю, что Украина – в другом положении, чем Швеция и Финляндия. Финляндия и Швеция уже много лет являются партнерами НАТО. В Альянсе есть консенсус относительно приглашения их стать членами. Мы приняли такое решение на саммите в Мадриде", – отметил генсек Альянса. Видео дня

Он напомнил, что в Украине там идет война, и "главным приоритетом является предоставление Украине военной помощи".

"С 2014 года мы находимся в ситуации, когда Россия аннексировала Крым и части Донбасса. Тогда главным фокусом была поддержка Украины", – добавил он.

Вступление Украины в НАТО

30 сентября президент Владимир Зеленский в ответ на попытку аннексии Россией оккупированных территорий подписал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. Теперь официальное приглашение присоединиться к Альянсу должны оформить все государства-члены.

Как подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, де-факто Украина уже является членом Альянса надо оформить это де-юре.

В тот же день, 30 сентября, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил двери для вступления Украины в НАТО открыты, но сейчас внимание сосредотачивается на оборонной поддержки Украины в войне, начатой против нее РФ.

2 октября президенты 9 стран Центральной и Восточной Европы подписали совместное заявление о поддержке членства Украины в НАТО. Главы государств подчеркнули, что поддерживают решение саммита НАТО в Бухаресте 2008 года относительно будущего членства Украины.

Ожидается, что обсуждение членства Украины в Североатлантическом Альянсе начнется в середине октября.

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