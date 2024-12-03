Отныне украинцев будут различать в зависимости от региона, из которого они выехали.

Швейцария хочет лишить права на убежище граждан Украины, которые проживали в тыловых регионах. Об этом сообщает swissinfo.ch.

В понедельник Палата представителей частично одобрила предложение Сената об ограничении на выдачу "разрешений S" украинцам, которые бегут от войны. Решение принято 96 голосами депутатов против 87. Согласно проголосованному предложению, при предоставлении "статуса S" на право проживания в Швейцарии украинцев будут различать в зависимости от того, где в Украине они проживали до выезда из страны.

"Защита должна предоставляться только тем, кто живет на спорных территориях Украины или на территориях, полностью или частично оккупированных Россией. Тем, кто жил на территории под контролем Украины, где нет боевых действий, больше не следует предоставлять статус S", - пишет швейцарское издание.

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Отмечается, что принятая поправка касается только украинцев и не распространяется на других искателей убежища по статусу S.

Украинские беженцы в Европе

Как писал УНИАН, уже более половины украинцев, которые выехали из страны из-за российского вторжения РФ, не планируют возвращаться обратно. По крайней мере таковы результаты социологического опроса, проведенного среди украинцев в Германии.

Также мы рассказывали, что украинские беженцы вернутся в Украину, если здесь станет безопасно и будут перспективы для нормальной жизни. В противном случае люди останутся за границей, возможно переезжая в какую-то другую страну в поисках лучших условий.

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