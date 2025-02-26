Во время обысков в доме охранника Келина Джорджеску было найдено 900 тысяч евро.

Ультраправого кандидата в президенты Румынии Келина Джорджеску доставили на допрос в полицию в рамках расследования его предвыборной кампании, пишет Bloomberg.

Оппозиционная ультраправая партия AUR, которая поддерживает Джорджеску во время президентской гонки, заявила, что проведет акцию протеста у здания прокуратуры.

Известно, что прокуратура страны расследует также дела некоторых союзников и охранников политика.

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В то же время на странице Джорджеску в Facebook появилось сообщение о том, что он планирует заново подать свою кандидатуру на пост президента.

"Около 30 минут назад система остановила его в пробке, и его забрали на слушания в прокуратуру! Где демократия, где партнеры, которые должны защищать демократию", - добавили в сообщении.

В свою очередь по информации румынского медиа Digi24, кандидата в президенты обвиняют в создании фашистской группировки и представлении ложной информации о финансировании избирательной кампании.

Также правоохранители провели 47 обысков у приближенных к Келину Джорджеску людей, в частности у руководителя его охраны Хорациу Потры и у новой фигурантки дела - партнерши охранника Джорджеску, которая, по данным полиции, имеет тесные связи с высокопоставленными чиновниками в России.

Кроме того, в деле есть фото, где новая фигурантка стоит рядом с чеченскими наемниками, а на ее страницах в соцсетях были найдены сообщения, свидетельствующие о том, что она поддерживает РФ. Источники Digi24 отмечают, что Хорациу Потра также была замечена на Красной площади в Москве в сентябре прошлого года.

Также во время обысков прокуроры обнаружили оружие, штурмовые боеприпасы и крупные суммы денег, в частности только в доме Потры нашли 900 тысяч евро.

Что Келин Джорджеску говорил об Украине

Как писал УНИАН, ранее кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску призвал разделить Украину. Он отметил, что сейчас мир меняется, поэтому будут меняться и границы.

"Итак, у нас есть Северная Буковина, у нас есть Буджак, у нас есть Северный Мармарош из бывшего Закарпатья, то, что осталось от венгров, Львов, который останется с поляками, и Малороссия", - сказал политик.

В то же время в МИД Украины отреагировали на желание румынского кандидата в президенты разделить соседнее государство. В ведомстве отметили, что такие заявления полностью созвучны с тезисами российской пропаганды, что указывает на его полную зависимость от хозяев в России.

В свою очередь Джорджеску не остановился и отметил, что "коррумпированную" Украину основали по воле великих держав. Также политик обвинил президента Владимира Зеленского в нежелании проводить выборы и отметил, что Украина якобы является искусственно созданным государством.

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