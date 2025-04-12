Местные власти ситуацию пока не комментировали.

В российском Саратове бушует сильный пожар. Пылает в районе аэродрома.

Об этом сообщает телеграм-канал Astra. Отмечается, что об атаке на регион информации не было. В сети говорят о нескольких версиях: возгорание травы или же мазута.

"Позвонили 101, сказали, что это мазут горит и чтобы мы не переживали", – цитирует слова подписчика один из саратовских телеграм-каналов.

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Из-за пожара присутствует серьезное задымление. Местные власти ситуацию пока никак не прокомментировали.

Тем временем в сети публикуют кадры пожара:

Другие инциденты в России

В начале апреля в России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Такие самолеты российские войска не раз использовали для ударов по территории Украины ракетами Х-22. Крушение произошло в Иркутской области. Причиной называли техническую неисправность.

В конце марта в РФ "отрицательно взлетел" штурмовик Су-25. Причиной так же называли техническую неисправность. Пилот катапультировался.

Незадолго до этого в Ленинградской области разбился военный вертолет Ми-28. Он состоял на вооружении ВКС России. Экипаж не выжил.

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