В российском Саратове бушует сильный пожар. Пылает в районе аэродрома.
Об этом сообщает телеграм-канал Astra. Отмечается, что об атаке на регион информации не было. В сети говорят о нескольких версиях: возгорание травы или же мазута.
"Позвонили 101, сказали, что это мазут горит и чтобы мы не переживали", – цитирует слова подписчика один из саратовских телеграм-каналов.
Из-за пожара присутствует серьезное задымление. Местные власти ситуацию пока никак не прокомментировали.
Тем временем в сети публикуют кадры пожара:
Другие инциденты в России
В начале апреля в России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Такие самолеты российские войска не раз использовали для ударов по территории Украины ракетами Х-22. Крушение произошло в Иркутской области. Причиной называли техническую неисправность.
В конце марта в РФ "отрицательно взлетел" штурмовик Су-25. Причиной так же называли техническую неисправность. Пилот катапультировался.
Незадолго до этого в Ленинградской области разбился военный вертолет Ми-28. Он состоял на вооружении ВКС России. Экипаж не выжил.