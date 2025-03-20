Беспилотники массированно ударили по Энгельсу и Саратову: пылает аэродром (фото, видео)

Это была самая массовая атака БПЛА на Саратовскую область за более чем три года полномасштабной войны, отчитываются местные чиновники.

В ночь на четверг, 20 марта, беспилотники совершили массированную атаку на российские Саратов и Энгельс. В последнем расположен военный аэродром оккупантов.

Об атаке сначала сообщили местные паблики, а впоследствии информацию подтвердил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. По его словам, это была самая массовая атака БПЛА на Саратовскую область за более чем три года полномасштабной войны.

"Саратов и Энгельс сегодня подверглись самой массовой атаке БПЛА за все время. Все экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме для ликвидации последствий. Городские администрации совместно с профильными ведомствами фиксируют все повреждения гражданских объектов для принятия необходимых мер", - заявил он.

Видео дня

Очевидцы в местных пабликах сообщили о мощных взрывах в районе НПЗ и аэродрома в Энгельсе. На кадрах с места событий видно, что в результате атаки бушуют мощные пожары.

По информации некоторых местных каналов, в Энгельсе эвакуируют жителей домов рядом с военным аэродромом. Зато аэропорты Самары и Саратова приостановили работу из-за атаки дронов.

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко опубликовал видео из Энгельса на фоне сообщений об атаках. Генштаб информацию пока не комментирует. В то же время российское Минобороны уже заявило о якобы сбитии 132 дронов.

Другие атаки на Россию

Как сообщал УНИАН, 17 марта украинские беспилотники нацелились на энергетические и другие объекты в Астраханской области РФ. В результате атаки один человек получил ранения и начался пожар, заявил губернатор российского региона Игорь Бабушкин. При этом чиновник не стал уточнять, какой объект загорелся.

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что в Астраханской области неизвестные дроны ударили по топливно-энергетическому комплексу.

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