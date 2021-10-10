На данный момент известно, что из 23 человек семерых нашли живыми.

Очередная авиакатастрофа произошла в Российской Федерации. Разбился самолет с парашютистами.

Об этом сообщает российский Интерфакс.

Инцидент произошел в Татарстане в районе Мензелинска. Воздушное судно пропало с радаров, а экипаж перестал выходить на связь почти сразу после взлета.

На момент аварии на борту самолета находились 23 человека, из них 21 парашютист и два члена экипажа.

Читайте такжеСамолет с туристами из РФ столкнулся со стаей орлов, двигатель выпустил столп пламени (видео)На месте аварии работают медики и спасатели. По предварительным данным, семерых выживших удалось извлечь из-под обломков самолета. Их госпитализировали.

По предварительным данным, погибли 15 человек, среди них оба пилота.

По словам очевидцев, самолет летел низко над деревьями, при этом нос был задран, а хвост опущен. В какой-то момент он стал разворачиваться и еще сильнее снижаться, в результате упал.

Возможной причиной трагедии мог стать отказ двигателя. При посадке самолет врезался в забор.

Сообщается, что разбился легкий многоцелевой двухмоторный самолет Let L 410 "Turbolet".

Как ранее сообщал УНИАН, небольшой частный самолет упал на пустующее здание на окраине Милана в Италии. В результате авиакатастрофы все восемь человек на борту самолета погибли.

Автор: Анастасия Горбачева