Очередная авиакатастрофа произошла в Российской Федерации. Разбился самолет с парашютистами.
Об этом сообщает российский Интерфакс.
Инцидент произошел в Татарстане в районе Мензелинска. Воздушное судно пропало с радаров, а экипаж перестал выходить на связь почти сразу после взлета.
На момент аварии на борту самолета находились 23 человека, из них 21 парашютист и два члена экипажа.
Читайте такжеСамолет с туристами из РФ столкнулся со стаей орлов, двигатель выпустил столп пламени (видео)На месте аварии работают медики и спасатели. По предварительным данным, семерых выживших удалось извлечь из-под обломков самолета. Их госпитализировали.
По предварительным данным, погибли 15 человек, среди них оба пилота.
По словам очевидцев, самолет летел низко над деревьями, при этом нос был задран, а хвост опущен. В какой-то момент он стал разворачиваться и еще сильнее снижаться, в результате упал.
Возможной причиной трагедии мог стать отказ двигателя. При посадке самолет врезался в забор.
Сообщается, что разбился легкий многоцелевой двухмоторный самолет Let L 410 "Turbolet".
Как ранее сообщал УНИАН, небольшой частный самолет упал на пустующее здание на окраине Милана в Италии. В результате авиакатастрофы все восемь человек на борту самолета погибли.