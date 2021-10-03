Авиакатастрофа произошла сегодня днем на окраине Милана, что на севере Италии.

Небольшой частный самолет упал на пустующее здание на окраине Милана в Италии.

В результате авиакатастрофы все восемь человек на борту самолета погибли, сообщают Reuters и Ansa.

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Самолет Pilatus PC-12 с регистрационным номером YR-PDV вылетел из миланского городского аэропорта Линате и направлялся к острову Сардиния. Авария произошла неподалеку от пригородной станции метро "Сан-Донато ".

Самолет врезался в двухэтажное здание, которое было пустым, поскольку в нем проводился ремонт. Отмечается, что жертвами стали только те, кто находился в самолете - шестеро пассажиров и двое членов экипажа.

По данным сервиса Flightradar24, самолет упал сразу после вылета из аэропорта, облетев аэродром. Перед этим самолет 30 сентября прилетел в Милан из Бухареста.

Как сообщал УНИАН, ранее в США пассажиров самолета A320 рейса 3044 авиакомпании Spirit Airlines, направлявшийся из международного аэропорта Атлантик-Сити, пришлось эвакуировать из-за пожара. По данным компании, в двигатель самолета попала крупная птица.

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Автор: Александр Топчий