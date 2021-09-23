Самолет разбился в труднодоступной местности.

Спасатели добрались до места крушения самолета-лаборатории Ан-26 в России под Хабаровском.

Как пишет Telegram-канал Mash, самолет разбился в труднодоступной местности – в районе горы Хребтовая.

"Части воздушного судна разбросаны на несколько сотен метров", – говорится в сообщении.

Известно, что на борту самолета находились шесть человек. Сообщается, что предварительно, в месте падения самолета найдено тело одного из погибших.

"Спасатели добрались до места, обнаружили место аварии и продолжают поиски, но их осложняет сложный рельеф. Вторая группа из 28 человек, в составе которой сотрудники СК и Генпрокуратуры, в пути", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ России разбился самолет с 16 пассажирами на борту: четыре человека погибли (фото)По данным ТАСС, источник в экстренных службах сообщил, что весь экипаж самолета погиб.

"По предварительным данным, выживших в крушении самолета нет", – отметил источник.

Авиакатастрофа в России: что известно о крушении Ан-26

22 сентября стало известно, что самолет Ан-26 пропал с радаров.

На борту находился экипаж из шести человек.

Среди основных причин крушения называют ошибку пилотирования и неблагоприятные погодные условия.

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Автор: Катерина Шварц