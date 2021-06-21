Администрация Байдена готовится ввести дополнительные санкции в отношении России.

В Министерстве иностранных дел РФ отреагировали на новость о том, что США готовят новые санкции против России.

Заявление опубликовала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Из Вашингтона идут сообщения о подготовке нового пакета санкций в отношении нашей страны. "Северный поток-2" в изложении местных чиновников увязывается с Навальным. На незаконные действия США всегда следовал наш закономерный ответ. Странно, что в Вашингтоне некоторым так нравится бег с препятствиями по карусели", - написала Захарова.

Она заявила, что в США "увязывают" "Северный поток-2" с делом российского оппозиционера Алексея Навального.

Читайте такжеЕвросоюз должен разговаривать с Россией - Меркель"Американские идеологи изобличили сами себя: вся возня вокруг мнимого отравления им нужна как инструмент решения проблем собственной неконкурентоспособности", - отметила Захарова.

Новые санкции США против России

20 июня стало известно, что администрация Байдена готовится ввести дополнительные санкции в отношении России из-за отравления заключенного в тюрьму оппозиционера Алексея Навального.

Также советник президента США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон по-прежнему выступает против российского газопровода "Северный поток-2", поэтому продолжит вводить санкции против газопровода.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что России грозят "разрушительные последствия", если Алексей Навальный умрет в колонии.

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Автор: Людмила Жерновская