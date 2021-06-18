США привержены суверенитету и территориальной целостности Украины.

США не собираются отменять или ослаблять санкции против России, введенные из-за агрессии против Украины.

Об этом сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Радио Свобода.

"Мы дали четко понять, и президент Байден еще раз повторил, что санкции, которые были введены против России из-за Украины, будут оставаться в силе и не будут ослабляться, пока Россия не изменит своего поведения в отношении Украины", - сказала Нуланд.

Она также отметила, что Байден назвал Украину как страну, в отношении которой у США есть большие разногласия с РФ.

"Соединенные Штаты твердо преданы - как мы и были уже несколько десятилетий - суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины. Мы имеем сильные программы поддержки Украины в сфере безопасности, экономического развития, антикоррупционных усилий и все это будет продолжаться", - добавила Нуланд.

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Переговоры Байдена и Путина: детали

16 июня президент России Владимир Путин по итогам переговоров с Джозефом Байденом заявил, что тема вступления Украины в НАТО затрагивалась «мазком».

«По поводу вступления возможного Украины в НАТО -эта тема затрагивалась «мазком», здесь, пожалуй, нечего обсуждать», - сказал Путин.

Кроме того, по словам Путина, он обсудил с Байденом вопрос выполнения Минских соглашений.

«Что касается Украины - эта тема поднималась, не могу сказать, что очень подробно, но, насколько я понял президента Байдена, в основе урегулирования на востоке Украины должны быть Минские соглашения», - отметил он.

В свою очередь Байден на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным подтвердил непоколебимую поддержку США территориальной целостности Украины.

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Автор: Олег Давыгора