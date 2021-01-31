Музыкант вышел на митинг в день своего рождения.

На акции протеста в Санкт-Петербурге был задержан популярный российский рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров).

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Как сообщает «Дождь», силовики везут его в местный отдел полиции.

Ранее Федоров рассказал журналистам, что вышел на оппозиционный митинг в день своего рождения. Ему исполнилось 36 лет.

"Эхо Москвы" позже сообщило, что Оксимирона отпустили без составления протокола.

Акции в поддержку Навального: детали

Сторонники российского оппозиционного политика Алексея Навального в воскресенье 31 января проводят акции протеста по всей стране. Силовики жестоко разгоняют митинги, задержаны уже более двух тысяч человек.

Накануне в Москве по новому делу задержали пресс-секретаря российского оппозиционного политика Алексея Навального Киру Ярмыш.

23 января в российских городах прошли первые после возвращения Навального в РФ акции протеста. Крупнейшие акции проходили в Петербурге и Москве. Там, по разным оценкам, собралось до 40 тыс. человек. Чтобы помешать протестам, на улицы вывели ОМОН и Росгвардию, подтянули бронетехнику и даже блокировали связь. В городах жестоко задерживали людей, применяя к ним силу.

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Автор: Дмитрий Захаров