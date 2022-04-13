Руководство РФ хотело через несколько дней после вторжения увидеть парад оккупантов на Крещатике, а каждый день видит стройные ряды, которых защитники Украины отправляют в ад, отметил украинский лидер.

За 48 дней российская армия вышла на уровень необратимых потерь выше, чем Советский Союз за 10 лет войны в Афганистане.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении по итогам 48-го дня войны.

Он напомнил, как в России хвастались, что захватят Киев за 48 часов.

"Зато Украина дает отпор врагу уже 48 дней. Сегодня стоит вспомнить. Вспомнить, что российское руководство надеялось увидеть парад оккупантов на Крещатике уже через несколько дней после 24 февраля, после начала вторжения. А видит каждый день стройные ряды оккупантов, которых наши защитники отправляют в ад. За 48 часов, которые растянулись уже на 48 дней, российская армия вышла на уровень необратимых потерь выше, чем Советский Союз за 10 лет войны в Афганистане. Выше, чем Россия - за две войны в Чечне", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, войска РФ ворвались в Украину рано утром 24 февраля.

Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирное население, в частности, в Киеве, Харькове, Херсоне, Мариуполе и Николаеве.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 14 апреля в нашей стране уничтожено 19,6 тыс. оккупантов.

Справка УНИАН. Война в Афганистане продолжалась с 1979 по 1989-й годы. В СССР утверждали, что советские потери составляли около 15 тыс. военнослужащих.

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