Главы государств собрались, чтобы обсудить изменение климата и глобальную экономику.

В Риме стартовал двухдневный саммит лидеров стран G20.

Главы государств собрались, чтобы обсудить изменения климата и глобальную экономику, сообщает "Радио Свобода".

Это первая личная встреча лидеров G20 с начала пандемии коронавируса почти два года назад. COVID-19 и связанные с ним вопросы будут среди тем к обсуждению, однако основной пункт повестки дня – климатические изменения.

Саммит проходит перед конференцией ООН, которая должна начаться в шотландском Глазго 31 октября. В целом на страны, входящие в "Группу 20", приходится более 80% выбросов углерода.

Читайте такжеГлава ВОЗ опасается появления нового вируса, который не удастся победитьВо время саммита также ожидается подписание соглашения о введении глобального минимального корпоративного налога.

Как сообщал УНИАН, 29 октября министры финансов и здравоохранения G20 одобрили коммюнике, в котором призвали охватить прививками от коронавируса 70% населения планеты до середины 2022 года. По их убеждению, в течение следующих двух месяцев квота привитых в мире должна достичь в среднем не менее 40%.

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Автор: Виктория Токарева