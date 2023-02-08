Россияне ударили по Чугуевскому району и городу Волчанск.

Оккупанты ударили по Харьковской области следствие чего ранения получили восемь человек.

Как уточнил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, ранения получили 69-летний мужчина и 66-летняя женщина, когда около 11:00 утра российские оккупанты обстреляли село Варваровка Чугуевского района.

Позже, по данным Синегубова, стало известно о ранении еще трех человек в Варваровке.

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Кроме того, в 12:00 россияне нанесли удар по городу Волчанск. Сначала было известно об одном раненном осколком 52-летнем мужчине - сотруднике облэнерго. Но после обновления информации Областного центра экстренной медицинской помощи, Синегубов уточнил, что в Волчанске осколочное ранение также получил 10-летний мальчик. Ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести.

"Количество раненых в результате обстрела Чугуевского района возросло до 5 человек. В Волчанске было ранено еще женщину 47 лет, ее госпитализировали с минно-взрывной травмой", - отметил Синегубов.

Напомним, вчера поздно вечером оккупанты также обстреливали Волчанск, в результате чего ранена 16-летняя девушка, погибла пожилая женщина.

Обстрелы Харьковщины

5 февраля россияне ударили по Харькову с С-300. Оккупанты попали в центральную часть города. Одна из ракет попала в пятиэтажное здание высшего учебного заведения и нанесла серьезные разрушения. Получил ранение охранник. Другая ракета упала возле жилого дома и ранила четырех человек.

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