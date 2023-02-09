Под вражеским огнем находились по меньшей мере 23 населенных пункта, а в районах Котляровки и Табаевки враг применял боевую авиацию.

Российские оккупанты массированно обстреляли пограничные населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов области.

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, под вражеским огнем находились по меньшей мере 23 населенных пункта, а в районах Котляровки и Табаевки россияне применяли боевую авиацию.

"В результате массированных обстрелов Чугуевского района ранения получили и были госпитализированы 5 гражданских лиц, в том числе ребенок", - сообщил Синегубов.

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Также по его данным, в Волчанске повреждены многоквартирные и частные жилые дома, произошли пожары, повреждено здание подразделения ГСЧС.

"В пгт Дворична Купянского района в результате обстрела погибли два человека. В Купянске обстрелами повреждены частные жилые дома", - добавил он.

По данным главы ОВА, в области продолжаются работы по разминированию территорий. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 25 взрывоопасных предметов.

Обстрелы Харьковщины

5 февраля россияне ударили по Харькову с С-300. Оккупанты попали в центральную часть города. Одна из ракет попала в пятиэтажное здание высшего учебного заведения и нанесла серьезные разрушения. Получил ранение охранник. Другая ракета упала возле жилого дома и ранила четырех человек.

А 7 февраля около 23:00 российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Харькова. Четыре ракеты, предварительно С-300, попали в объект гражданской инфраструктуры.

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