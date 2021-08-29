По предварительным данным, ракета попала в жилой дом в 11-м районе безопасности Кабула.

В результате попадания ракеты в жилой дом в Кабуле двое человек погибли.

Об этом сообщает агентство Asvaka.

"По предварительным данным, два человека погибли и трое получили ранения в результате попадания ракеты в жилой дом в 11-м районе безопасности Кабула", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что среди жертв есть дети и женщины.

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Взрывы в Кабуле: детали

Серия взрывов произошла накануне, 26 августа, у аэропорта Кабула.

По последним данным, в результате взрывов погибли 103 человека.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Президент США Джо Байден заявил, что американские военные продолжат эвакуацию из Афганистана.

ВС США пообещали принять меры в отношении причастных ко взрыву.

Автор: Денис Прядко