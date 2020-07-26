В Портленде полиция разгоняла протестующих слезоточивым газом (фото)

Около тысячи протестующих собрались у здания суда и начали трясти укрепленное ограждение.

В Портленде полиция применила слезоточивый газ против протестующих, которые сломали укрепленное ограждение у здания суда.

Читайте такжеТрамп пригрозил 10 годами тюрьмы за снос памятников

Как сообщает Oregonlive, в субботу в Портленде и по всей стране собрались тысячи демонстрантов. Активисты протестовали против полицейского насилия и отмечали двухмесячную годовщину убийства Джорджа Флойда.

Около тысячи протестующих собрались у здания суда и начали трясти укрепленное ограждение. Через забор также бросали фейерверки и бутылки с водой.

К утру воскресенья, протестующие прорвались через укрепленное ограждение вокруг здания суда. Федеральные агенты ответили применением спецсредств.

Ранее сообщалось, что в Сиэтле полиция задержала более 40 протестующих в ходе массовых беспорядков. В столкновениях с толпой пострадал 21 офицер полиции.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram