Полиция проводит проверку по факту инцидента, но раскрывать какие-либо подробности дела пока что отказывается.

В Варшаве посетитель магазина Żabka напал на 20-летнюю продавщицу из Украины. Он ударил девушку и угрожал ей.

Об этом пишет издание The Warsaw.

Инцидент произошел еще вечером 27 мая, но видео с камер наблюдения появилось в сети только сейчас. Издание отмечает, что нападавший зашел в магазин, обратил внимание на страну происхождения работницы-украинки", а затем начал вести себя агрессивно. Девушка просила его успокоиться и пыталась предотвратить кражу.

На кадрах с места происшествия видно, что мужчина несколько раз сильно ударил девушку по голове. За всем этим наблюдали двое мужчин, но не вмешались. Полиция проводит проверку по факту инцидента, но раскрывать какие-либо подробности дела пока что отказывается.

Ранее в Польше женщина обругала украинку, которая работает продавцом в Варшаве. Конфликт якобы начался из-за хлеба. Местной жительнице не понравился товар, который ей предложила украинская продавщица.

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