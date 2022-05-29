Покупательница пришла в ярость якобы из-за того, что продавщица из Украины посоветовала ей не тот хлеб.

В Польше женщина обругала украинку, которая работает продавцом в Варшаве. Конфликт якобы начался из-за хлеба. Местной жительнице не понравился товар, который ей предложила украинская продавщица.

Об этом сообщает издание The Warsaw.

Инцидент произошел в пятницу, 27 мая. В одной из пекарен Варшавы женщина обматерила продавщицу из Украины и требовала, чтобы она уезжала из Польши. Агрессивная местная жительница кричала на украинку и постоянно ее оскорбляла.

"Вон из моей страны! Езжай в свою страну, старая шл*юха!", - говорила жительница Варшавы.

Конфликт якобы случился из-за того, что украинка предложила покупательнице хлеб, но ей он не понравился. В итоге жительница Варшавы начала оскорблять продавщицу, а та пыталась защищаться. Все переросло в грубую словесную перепалку, женщина кричала на украинку, а та старалась закончить конфликт.

Видео с оскорблениями украинки огорчило многих комментаторов из Польши. Они пишут, что им стыдно за слова женщины, которая кричала на продавщицу.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Зеленский присвоил польскому Жешуву почетное звание "Города-спасителя".

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