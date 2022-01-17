В вопросе о действиях в случае широкомасштабной агрессии РФ против Украины в Альянсе есть согласие, отметил глава Бюро национальной безопасности Польши.

Глава Бюро национальной безопасности Павел Солох заявил, что в случае вторжения России в Украину Польша станет прифронтовой страной НАТО, и в такой ситуации было бы естественным увеличение количества союзных войск над Вислой.

Солох отметил в эфире "Польского радио", что такое заявление сделали Соединенные Штаты.

В то же время глава Бюро национальной безопасности Польши заверил, что в этом вопросе между странами НАТО есть согласие.

"Это было бы естественным следствием, если бы произошла широкомасштабная российская агрессия против Украины в сочетании с усилением российского присутствия в Беларуси", – сказал глава БНБ Польши.

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Угроза нового вторжения России в Украину – что надо знать

Осенью 2021 года стало известно, что Россия стянула к украинской границе значительное количество войск и техники. Страна Запада были обеспокоены такими действиями РФ и пригрозили стране серьезными последствиями в случае вторжения в Украину.

В конце ноября прошлого года руководитель Главного управления разведки Минобороны нашей страны Кирилл Буданов сказал, что РФ стянула к границе более 90 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в начале 2022-го.

На фоне обострения ситуации на границе российская сторона выдвинула требования НАТО, которые назвала "гарантиями безопасности". В частности, РФ требовала, чтобы Альянс не принял в свои ряды Украину.

В Брюсселе по этому поводу состоялся ряд встреч представителей НАТО, РФ и США. Генсек Альянса Йенс Столтенберг сказал, что Альянс не откажется от принятия в свои ряды государств, которые этого пожелают.

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