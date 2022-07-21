Он отказывался соблюдать правила, введенные в связи с пандемией коронавируса.

Профильная комиссия польского Сейма поддержала решение лишить иммунитета депутата монархической политической партии "Конфедерация польской короны" Гжегожа Брауна.

Об этом пишет Wrpost.

Лишить депутата неприкосновенности требовал глава полиции. Комиссия рассмотрела десять ходатайств, которые касались неоднократных отказов Брауна от соблюдения правил, введенных в связи с пандемией коронавируса - депутат отказывался носить маску в общественных местах.

Одно из заявлений также касалось нарушения правил дорожного движения во время публичного собрания в Варшаве в октябре 2021 года.

После тайного голосования Брауну сообщили о положительном мнении относительно ходатайств о снятии с него неприкосновенности.

Напомним, что ранее Сейм Польши принял резолюцию, в которой осудил Россию и призвал ЕС вместе со странами НАТО предоставить поддержку Украине на фоне российского вторжения. Стоит отметить, что против этой резолюции проголосовал только Гжегож Браун.

Также на вопрос, является ли Владимир Путин преступником, депутат ответил, что "не спешит с ярлыками и эпитетами".

"Если мы здесь, в Польше, объявим всех вокруг нас военными преступниками и каждый день трижды в день перед едой будем повторять, кто убийца, мы можем затруднить г-ну Зеленскому ведение переговоров", - сказал он.

Ранее Конфедерация Польской Короны представила брошюру "Остановить украинизацию Польши". Кроме того, Браун является частым героем материалов в российских СМИ.

Ранее новый посол Украины в Польше Василий Зварыч объяснил, почему Польша так много помогает Украине в войне с Российской Федерацией.

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