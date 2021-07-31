Расследование обстоятельств гибели туристки продолжается.

В горах Пиренеев нашли останки загадочно пропавшей британской трэвел-блогерши Эстер Дингли.

Об этом пишет CNN.

Последний раз 37-летнюю женщину видели в ноябре – британка отправилась в одиночный трехдневный поход в горы, однако к семье так и не вернулась.

С тех пор французская и испанская полиция обыскала район, куда, предположительно, должна была податься туристка. Ее партнер по съемкам Дэниел Колегейт прошел сотни километров, надеясь найти ее следы.

Читайте такжеВ Британии объявили приговор серийному убийце котовОднако благотворительная организация LBT Global, помогающая семьям пропавших без вести, сообщила на днях родственникам о найденных останках в Пиренеях, которые, согласно данным ДНК-анализа, принадлежат Эстер.

Мать и парень блогерши ответили, что отныне маленький луч надежды найти Эстер живой погас. Семья поблагодарила чрезвычайников за их поддержку, однако поиски на этом не остановят.

"На данном этапе, когда найдена только одна кость и нет никаких следов оборудования, одежды рядом (территорию пристально обследовали еще в течение нескольких дней), детали того, что случилось, все еще остаются неизвестными", – говорится в заявлении семьи погибшего.

Спасатели продолжат искать останки Эстер – теперь с помощью дронов.

Расследование обстоятельств гибели женщины только на начальном этапе, отметили в LBT Global.

Эстер Дингли путешествовала по Европе в автофургоне с Коллегейтом с 2014 года. Пара рассказывала о своих приключениях в социальных сетях.

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Автор: Яна Ставская