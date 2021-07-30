Ян Гордиенко раскритиковал местную власть за нежелание вкладывать деньги в развитие города.

Известный украинский блогер-путешественник Ян Гордиенко раскритиковал отдых в Одессе. Он указал на ужасные дороги, кошмарный сервис и заоблачные цены.

Своим впечатлением украинец поделился в Instagram.

"В этот приезд ощущение от города ужасные. Про сумасшедшие цены и полное отсутствие сервиса в связи с бесконечным потоком людей я думаю все в курсе. Но вот Муниципальное развитие города осталось где-то в двухтысячных. Ужасные дороги как для авто, так и пешеходов. О самокатах я вообще молчу, ездить здесь вообще невозможно", - рассказал Гордиенко.

При этом он указал, что в городе нет пандусов для людей с инвалидностью, а состояние деревьев оставляет желать лучшего. Кроме того, путешественник указал на полное отсутствие общего дизайна, "адский колхоз и полную безвкусицу".

Читайте такжеБольшинство пляжей в Одесской области запрещены для купания, особенно в Затоке - ГосэкоинспекцияПо его словам, город мог бы стать второй Барселоной, если бы в его развитие вкладывали бы деньги.

"Все лепят свои ларьки и тонну рекламы. Итог: это большой позор местной власти, потому что Одесса — невероятно богатый город, и, если бы деньги не шли мимо, это был бы очень достойный курорт, который можно сравнить с Барселоной ", - подытожил блогер.

Как ранее сообщал УНИАН, блогерша с ником tania_nosevuch, у которой более 200 тысяч подписчиков в Instagram, в шутливом видео порекомендовала украинцам и гостям страны отдых в Одессе. Девушка зашла в море и оттуда, посреди водорослей, "прорекламировала" одесские пляжи.

Автор: Анастасия Горбачева