Министр обороны США сказал, что ни для кого в этом нет ничего удивительного, кроме возможно россиян, которым Путин все время врет.

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров лишь подтвердил большие амбиции президента Российской Федерации Владимира Путина по захвату украинских территорий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны США Ллойд Остин сказал на брифинге после заседания Контактной группы по оборонной поддержке Украины (так называемый "Рамштайн-4"), которое проходило в виртуальном формате.

Остин выразил уверенность, что руководство Украины будет удовлетворено услышанным подтверждением от Лаврова относительно эффективности не только самих ракетных артиллерийских систем HIMARS, но и подтверждением эффективного применения украинцами этих систем.

"Как вы знаете, россияне сейчас находятся в Херсоне и на Запорожье. Российские силы уже там. Поэтому вы должны поинтересоваться, с кем он говорит. Это не удивительно для любого из нас, любого в Европе или в мире. Я думаю, что он обращается к людям в России, которые плохо информированы", - заявил Остин.

При этом он напомнил, что все уже слышали, какие у президента РФ Владимира Путина намерения, поскольку он множество раз заявлял о бессрочной военной операции, сосредоточенной на Донбассе.

"Его действия доказали обратное. И мы знаем, наши партнеры и союзники знают, что он имеет большие амбиции. И Лавров лишь подтвердил это сегодня", - заявил Остин.

Министр обороны США сказал, что ни для кого в этом нет ничего удивительного, кроме возможно россиян, которым Путин все время врет.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сегодня, 20 июля, заявил, что "географические" задачи российского вторжения в Украину изменились, теперь это не только созданные Россией террористические группировки "ДНР" и "ЛНР" в пределах Донецкой и Луганской областей Украины, но и "ряд других территорий".

Лавров пригрозил, что если страны Запада продолжат поставлять Украине дальнобойное оружие, то географические задачи российских военных будут расширяться.

По его словам, Россия не может допустить, чтобы "на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский", находилось оружие, которое представляет угрозу "нашей территории и территории тех республик, которые объявили о своей независимости, тех, которые хотят определить свое будущее самостоятельно".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что заявление Лаврова о желании России захватить больше украинских территорий свидетельствует о том, что Россия хочет крови, а не переговоров.