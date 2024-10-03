По словам Сабрины Сингх, "мы говорим о двух очень разных ландшафтах и полях боя".

Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх прокомментировала вопрос о помощи союзников в отражении воздушных атак против Украины и Израиля.

По ее словам, "мы говорим о двух очень разных ландшафтах и полях боя".

"Президент (Байден, - ред.) в самом начале, когда Россия вторглась в Украину, поручил обеспечить Украину тем, что ей нужно на поле боя. Они очень успешно применяют средства противовоздушной обороны и другие возможности для того, чтобы продолжать отвоевывать свою территорию", - заявила она, передает Суспільне.

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Она утверждает, что Байден взял на себя обязательства, что Соединенные Штаты не отправляют военных в Украину, и при этом США поддерживают ее в усилиях вернуть свою территорию.

Отвечая на вопрос о возможности бить по воздушным целям с польской или румынской территории, Сингх заявила:

"Это означало бы, что мы втянуты в войну другим способом. А сейчас мы чувствуем, что Украина смогла успешно защититься от российских ударов по своим городам, по населению, по инфраструктуре. И мы будем продолжать оказывать им необходимую для этого поддержку".

Возможность сбития воздушных целей союзниками

В случае нарушения российскими беспилотниками или ракетами воздушного пространства стран-членов НАТО решение об их сбивании принимают национальные органы власти. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после встречи с президентом Владимиром Зеленским

Рютте также подчеркнул, что союзники по Альянсу продолжат консультироваться по этой ситуации.

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